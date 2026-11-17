Нардеп у приклад навів один із законів

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У Верховній Раді скептично ставляться до ініціативи уряду щодо оновлення правил бронювання від мобілізації. Йдеться про механізм, який розробляє Кабінет міністрів: згідно з ним підприємства зможуть отримати броню для 100% своїх співробітників за умови, що регулярно і добровільно залучатимуть частину працівників до військової служби.

Про це розповів "Телеграфу" народний депутат від фракції "Батьківщина", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Детальніше читайте у матеріалі "Великої реформи ТЦК не чекайте, але зміни в мобілізації будуть: у Раді розповіли, що буде з ухилянтами та СЗЧ".

Коментуючи цю ініціативу, парламентарій закликав дочекатися практичного втілення планів уряду, навівши приклад інших норм мобілізаційного законодавства, які, за його словами, майже не працюють на практиці.

"Ну, дивіться, якщо прем'єр обіцяє, то нехай і показує, яка буде реалізація. Верховна Рада прийняла законодавство про позбавлення водійських прав ухилянтів. Менше 100 водійських прав в Україні забрали за цим законодавством. А скільки у нас ухилянтів? Тому цей механізм не використовується ЗСУ, хоча в законі це є ще з 2024 року. Тому оголошення прем'єром і реальна реалізація – два різних кроки", — підкреслив Івченко.

Вадим Івченко/Фото: facebook.com/vadym1ivchenko

Нагадаємо, в Україні готують зміни до системи бронювання військовозобов’язаних працівників. Уряд планує переглянути критерії критичності підприємств, посилити відповідальність за ухилення від служби та розробити механізм повного бронювання в обмін на регулярне залучення частини працівників до служби в армії. Нову модель взаємодії держави, бізнесу та військових планують розробити до 1 грудня.