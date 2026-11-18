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"Ми зараз у найнебезпечнішій ситуації за всю історію НАБУ", заявляє директор Антикорупційного бюро Семен Кривонос. Але не потрібно плутати праведне з грішним – написав у своєму Фейсбук політичний експерт Ігор Чаленко.

На його думку, небезпеку для НАБУ і САП може становити імовірна корупція керівництва та їх оточення, а не питання щодо цієї корупції.

"Коли у минулому році з’явилась законодавча ініціатива щодо підпорядкування НАБУ та САП, цілком можна було казати про інституційну небезпеку. Зараз ситуація взагалі інша. Ніхто питання про незалежність антикорорганів навіть і не піднімає. Питання — до конкретних керівників, до конкретних осіб. Це ж не про інститути, а про персони і про їх пряму відповідальність", — підкреслює Чаленко.

Він також резюмує: "Якщо під керівництвом почав палати стілець, то не потрібно заламувати руки і кричати про небезпеку. Спостерігати, як разом із доброчесністю керівників згорає авторитет відомств, неправильно. Адже українському суспільству життєво необхідно, щоб боротьба з корупцією тривала і тривала успішно", — переконаний експерт.