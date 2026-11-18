Як висловити вдячність, звертаючись до людини на ім’я

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У повсякденному спілкуванні часто можна почути вислів "дякую вас", однак він є граматично неправильним. Українська мова має чітке правило, яке визначає, як правильно висловлювати вдячність і якого відмінка вимагає це дієслово.

Чому потрібно говорити саме "дякую вам", а не "дякую вас", як правильно дякувати за допомогу та звертатися до людей на ім’я, пояснює "Телеграф". Розібратися допоможе просте правило, яке легко запам’ятати й застосовувати в щоденному мовленні.

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Як правильно: "дякую вам" чи "дякую вас"

Правильно говорити й писати "дякую вам", оскільки дієслово "дякувати" вимагає давального відмінка. Щоб перевірити себе, достатньо поставити запитання: дякую кому? Відповідь — вам, тобі, йому, їй або їм.

Тому правильними будуть такі форми:

дякую тобі;

дякую вам;

дякую йому;

дякую їй;

дякую їм.

Це правило не змінюється, навіть якщо дієслово вживається в іншій особі чи часі. Наприклад: "ми дякуємо тобі", "вона дякує йому", "вони подякували нам".

Форми подяки не змінюються залежно від особи й часу дієслова Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як правильно дякувати на ім’я

Якщо висловлюєте вдячність конкретній людині, її ім’я також потрібно ставити в давальному відмінку. Наприклад, правильно казати "дякую Олені", "дякую Марії", "дякую Андрієві", "дякую Олександрові".

Водночас, коли ви безпосередньо звертаєтеся до людини, ім’я потрібно вживати в кличному відмінку та відокремлювати комою. Наприклад: "Олено, дякую тобі" або "Дякую вам, Андрію".

Як правильно сказати, за що дякуєте

Щоб назвати причину вдячності, використовують прийменник "за". У таких конструкціях важливо не плутати два запитання: дякую кому? і за що?

Правильні приклади:

дякую вам за допомогу;

дякую Марії за пораду;

щиро дякую тобі за підтримку;

дуже дякую вам за розуміння.

Слова "щиро", "дуже" та інші прислівники лише підсилюють висловлену вдячність і не впливають на відмінок залежного слова. Тож варто запам’ятати просте правило: дякують кому, а не кого.

Як повідомляв "Телеграф", в українській мові є кілька природних відповідей на слова вдячності.