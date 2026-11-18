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"Мы сейчас в самой опасной ситуации за всю историю НАБУ", — заявляет директор Антикоррупционного бюро Семен Кривонос. Но не нужно путать праведное с грешным – написал в своем Фейсбуке политический эксперт Игорь Чаленко.

По его мнению, опасность для НАБУ и САП может представлять вероятная коррупция руководства и их окружения, а не вопросы касательно этой коррупции.

"Когда в прошлом году появилась законодательная инициатива по подчинению НАБУ и САП, вполне можно было говорить об институциональной опасности. Сейчас ситуация вообще другая. Никто вопрос о независимости антикорорганов даже и не поднимает. Вопрос к конкретным руководителям, к конкретным лицам. Это ведь не об институтах, а о персонах и об их прямой ответственности", — подчеркивает Чаленко.

Он также резюмирует: "Если под руководством начал гореть стул, то не нужно заламывать руки и кричать об опасности. Наблюдать, как вместе с добродетелью руководителей сгорает авторитет ведомств, неправильно. Ведь украинскому обществу жизненно необходимо, чтобы борьба с коррупцией продолжалась и продолжалась успешно".