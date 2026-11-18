Для призовників діє окреме правило направлення на додаткове обстеження

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Військово-лікарська комісія не має права вимагати повторного обстеження лише тому, що свіжі результати людина отримала у приватній клініці. Для такого направлення потрібне медичне обґрунтування.

Про межі повноважень ВЛК розповіла в коментарі "Телеграфу" військова адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких. За її словами, додаткове обстеження комісія має право призначити, якщо наявних даних недостатньо для висновку.

Більше подробиць: "Перездайте все у державній лікарні": коли ВЛК не має права відкинути ваші МРТ і довідки".

Належне оформлення довідок має значення незалежно від форми власності клініки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Вимога "перездати все в державній лікарні" лише через походження документів, без медичного обґрунтування, є формальним підходом, і його можна оскаржити", – зазначила Єлизавета Грецьких.

Для призовників порядок передбачає направлення на додаткове обстеження до закладу охорони здоров’я комунальної або державної форми власності. Водночас належно оформлені документи приватних клінік ВЛК має розглядати нарівні з державними: важливо, щоб заклад мав ліцензію МОЗ, а довідка – необхідні реквізити.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи ТЦК може перевіряти у чоловіків та за яких умов це дозволено.