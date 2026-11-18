Китай не зацікавлений у стримуванні власного ядерного арсеналу

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Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна дасть Кремлю образ рівноправного учасника світової політики. За прогнозом Дмитра Кулеби, цим здобутки російського лідера й обмежаться: конкретних домовленостей щодо України не буде.

Таку оцінку Кулеба висловив під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі. Він пояснив згоду Пекіна на тристоронній формат бажанням не образити двох важливих для Китаю гостей.

Чому спільний кадр важливий для Кремля

Кулеба наголошує на різниці між реальною вагою учасників: Трамп і Сі представляють дві наддержави, а Путін – молодшого партнера однієї з них. За його оцінкою, Росія залишається наддержавою лише за кількістю ядерних боєголовок і засобів їхнього доставлення до цілей.

"Сам факт цієї зустрічі є перемогою для Путіна, неважливо про що будуть говорити, важливо що зараз російська пропаганда та їхні прихильники будуть розганяти картинку Путіна як рівноправного гравця", – сказав Дмитро Кулеба.

Для пропагандистського ефекту Кремлю достатньо самої присутності російського лідера поруч із керівниками США й Китаю. Саме в цьому Кулеба бачить розрив між публічним образом зустрічі та її політичним змістом.

"Для Путіна ця зустріч буде подією історичною, бо він буде вперше на фоточці рівним серед рівних", – зазначив Дмитро Кулеба.

Спільне фотографування лідерів на саміті АТЕС

Навіщо Сі Цзіньпін погодився на розмову втрьох

На думку Кулеби, якби про такий формат просив лише Путін, китайський лідер знайшов би спосіб відмовити. Однак на зустрічі наполягали і Трамп, і Путін, а рішення провести її ухвалили після серйозних дискусій у Пекіні.

Китайський лідер загалом задоволений поточною ситуацією. Вступати в довгострокові домовленості з Трампом, за оцінкою Кулеби, суперечить логіці того, що зараз відбувається в Америці, тому згода Сі – насамперед жест ввічливості.

"Ані Сі Цзіньпін, ані Дональд Трамп не вважають Путіна рівноправним гравцем. Чому ж тоді вони з ним сідають і розмовляють? Тому що з різних причин він для них важливий", – пояснив Дмитро Кулеба.

Для Трампа, вважає Кулеба, ця розмова важлива як частина загравання з Путіним і Сі: з обома він хоче мати справи та будувати власну політичну спадщину. Для Сі це прохідна зустріч, яку потрібно провести, зберігши відносини зі співрозмовниками.

Що обговорюватимуть і чого чекати Україні

Однією з тем Кулеба називає ядерне роззброєння або контроль над ядерними озброєннями. Значного результату він не очікує: Китай прагне паритету зі США та Росією, тому зацікавлений у нарощуванні кількості власних боєголовок.

Щодо Ірану Путін, за прогнозом Кулеби, пропонуватиме свої послуги. Однак Тегеран уже здатен вести власну гру, а російський вплив на нього слабший, ніж був у 2014 році. Тому й тут Кулеба не прогнозує предметних домовленостей.

Українське питання, за його очікуваннями, обговорюватимуть побіжно, без деталей та угод. У ширшому переговорному процесі Кулеба вбачає структурну проблему: позиції України, Європи та США мають бути синхронізовані. Розбіжності між ними залишають Путіну простір для маневру та налаштовування американців і європейців одне проти одного.

Як повідомляв "Телеграф", на саміті АТЕС у Шеньчжені Сі Цзіньпін прийшов на урочисту вечерю разом із Дональдом Трампом.