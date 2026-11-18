Путін отримає лише "фоточку": Кулеба розповів, чим закінчиться зустріч Трампа, Сі та Путіна
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Китай не зацікавлений у стримуванні власного ядерного арсеналу
Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна дасть Кремлю образ рівноправного учасника світової політики. За прогнозом Дмитра Кулеби, цим здобутки російського лідера й обмежаться: конкретних домовленостей щодо України не буде.
Таку оцінку Кулеба висловив під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі. Він пояснив згоду Пекіна на тристоронній формат бажанням не образити двох важливих для Китаю гостей.
Чому спільний кадр важливий для Кремля
Кулеба наголошує на різниці між реальною вагою учасників: Трамп і Сі представляють дві наддержави, а Путін – молодшого партнера однієї з них. За його оцінкою, Росія залишається наддержавою лише за кількістю ядерних боєголовок і засобів їхнього доставлення до цілей.
"Сам факт цієї зустрічі є перемогою для Путіна, неважливо про що будуть говорити, важливо що зараз російська пропаганда та їхні прихильники будуть розганяти картинку Путіна як рівноправного гравця", – сказав Дмитро Кулеба.
Для пропагандистського ефекту Кремлю достатньо самої присутності російського лідера поруч із керівниками США й Китаю. Саме в цьому Кулеба бачить розрив між публічним образом зустрічі та її політичним змістом.
"Для Путіна ця зустріч буде подією історичною, бо він буде вперше на фоточці рівним серед рівних", – зазначив Дмитро Кулеба.
Навіщо Сі Цзіньпін погодився на розмову втрьох
На думку Кулеби, якби про такий формат просив лише Путін, китайський лідер знайшов би спосіб відмовити. Однак на зустрічі наполягали і Трамп, і Путін, а рішення провести її ухвалили після серйозних дискусій у Пекіні.
Китайський лідер загалом задоволений поточною ситуацією. Вступати в довгострокові домовленості з Трампом, за оцінкою Кулеби, суперечить логіці того, що зараз відбувається в Америці, тому згода Сі – насамперед жест ввічливості.
"Ані Сі Цзіньпін, ані Дональд Трамп не вважають Путіна рівноправним гравцем. Чому ж тоді вони з ним сідають і розмовляють? Тому що з різних причин він для них важливий", – пояснив Дмитро Кулеба.
Для Трампа, вважає Кулеба, ця розмова важлива як частина загравання з Путіним і Сі: з обома він хоче мати справи та будувати власну політичну спадщину. Для Сі це прохідна зустріч, яку потрібно провести, зберігши відносини зі співрозмовниками.
Що обговорюватимуть і чого чекати Україні
Однією з тем Кулеба називає ядерне роззброєння або контроль над ядерними озброєннями. Значного результату він не очікує: Китай прагне паритету зі США та Росією, тому зацікавлений у нарощуванні кількості власних боєголовок.
Щодо Ірану Путін, за прогнозом Кулеби, пропонуватиме свої послуги. Однак Тегеран уже здатен вести власну гру, а російський вплив на нього слабший, ніж був у 2014 році. Тому й тут Кулеба не прогнозує предметних домовленостей.
Українське питання, за його очікуваннями, обговорюватимуть побіжно, без деталей та угод. У ширшому переговорному процесі Кулеба вбачає структурну проблему: позиції України, Європи та США мають бути синхронізовані. Розбіжності між ними залишають Путіну простір для маневру та налаштовування американців і європейців одне проти одного.
Як повідомляв "Телеграф", на саміті АТЕС у Шеньчжені Сі Цзіньпін прийшов на урочисту вечерю разом із Дональдом Трампом.