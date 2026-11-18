У Львові та області оголошений жовтий рівень небезпеки

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У середу, 18 листопада, після потужної зливи вулиці Львова сильно затопило – ними течуть стрімкі потоки води. До кінця доби для міста й області прогнозуються грози, град і сильний вітер.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Через затоплені вулиці місто Лева порівняли з Венецією.

На оприлюднених відео помітні потоки води, що бурхливо течуть вулицями міста. Місцями рівень води сягає дверцят автомобілів, що їдуть дорогами.

"Львів перетворюється на Венецію: посеред вулиць з'являються річки", — йдеться в повідомленні.

Також в мережі публікують відео з наслідками зливи. На кадрах видно, що вулиці сильно підтоплені.

"Львів накрила сильна злива – місто за лічені хвилини перетворилося на Венецію. Пройти по дорогах та залишитися з сухими ногами – неможливо. Також повсюди утворюються "гейзери", — пишуть в пабліку.

З'являються повідомлення і про підтоплення вулиці Пулюя у Львові. Через глибокі калюжі автомобілям важко роз'їхатись на вузькій дорозі.

Зазначається, що грози, град і сильний вітер очікуються протягом найближчої години та до завершення 18 листопада. Через прогнозовані небезпечні погодні явища оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Коли в Україні припиняться дощі

Як повідомляв "Телеграф", зміну погоди в Україні на поточному тижні визначатимуть знижений атмосферний тиск і вологі повітряні маси з Європи та Середземномор’я. У середу, 18 листопада, атмосферні фронти із заходу принесуть дощі на більшу частину України. У Карпатському регіоні є ризик значних опадів. У четвер, 19 листопада, дощова погода збережеться, вдень на Лівобережжі очікуються значні дощі, а в Криму та Приазов’ї місцями очікуються грози. Протягом тижня також прогнозують густі тумани зі зниженням видимості до 100–200 метрів та дощі різної інтенсивності.

Рясні опади припиняться зі зниженням температури повітря, яке очікується до кінця тижня. Так, у неділю, 22 листопада, вночі в більшості областей пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, а вдень істотних опадів не очікується.

Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли чекати на ранню зиму в Україні.