"Немає підстав для оптимізму": у Раді дали тривожний прогноз на зиму

Депутатка сподівається на продовження переговорів після зустрічі в Абу-Дабі

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Взимку ситуація з енергопостачанням України погіршиться через зростання споживання та російські атаки, що тривають. Тривалі холоди на тлі вже зруйнованої інфраструктури стануть важким випробуванням для українців.

Про це народна депутатка Вікторія Гриб, яка входить до парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП, розповіла в інтерв’ю "Телеграфу". Детальніше читайте в матеріалі: "Плани стійкості "на папері", проблеми теплокомуненерго та масштабні відключення: у Раді розповіли, на що сподіваються".

Чому взимку стане складніше

"Висловлю свою думку: усе вказує на те, що взимку ситуація погіршиться. Зросте потреба в електроенергії, а росіяни тим часом продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Поки що я не бачу підстав для оптимістичних прогнозів", – сказала народна депутатка Вікторія Гриб.

Вікторія Гриб/Фото: facebook.com/victoriagryb.public

Депутатка пов’язує загрози для жителів не лише зі станом енергосистеми. Російські удари по Києву, Дніпру та Полтаві не дають людям почуватися в безпеці далеко від бойових дій. У Запоріжжі, Павлограді та Шахтарському атаки також створюють відчуття близькості фронту. Поки обстріли тривають, Гриб вважає неправильним обнадіювати людей обіцянками поліпшення ситуації.

Нинішню погоду вона назвала перепочинком і висловила сподівання, що майбутня зима буде м’якшою за попередню. Особливу тривогу в неї викликає поєднання постійних атак, наявних руйнувань і тривалих морозів.

Поки погода дає перепочинок, депутатка сподівається на м’якшу зиму, ніж попередня Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Якщо до нинішніх руйнувань і постійних атак додадуться тривалі морози, це буде дуже важким випробуванням. І, чесно кажучи, я поки не бачу чіткої відповіді, як ми впораємося з таким сценарієм", – сказала вона.

Енергетичне перемир’я як перший крок

Саме припинення ударів по енергетиці Гриб розглядає як перший крок, який дав би змогу просунутися в переговорах. На її думку, така домовленість дала б можливість працювати над ширшою угодою про припинення війни.

"Одразу узгодити всі складні питання дуже важко, але це не означає, що не варто шукати домовленостей там, де вони вже зараз можуть полегшити життя людей", – сказала народна депутатка.

Як повідомляв "Телеграф", депутат Верховної Ради Сергій Нагорняк вважає, що Кремль не відмовиться від енергетичного терору, тому очікування перемир’я не скасовують загрози нових ударів. Усе через те, що президент РФ Володимир Путін розраховує досягти своїх цілей, неправильно оцінюючи ситуацію.