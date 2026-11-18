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Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 18 листопада заявив про корупційні зловживання директора НАБУ Семена Кривоноса, пов’язані з державною землею. За словами Дуки, йдеться про зафіксований епізод протиправних дій керівника антикорупційного відомства.

Відповідну заяву генерал зробив під час публічного засідання парламентської ТСК.

"Семен Кривонос, будучи дуже фаховим спеціалістом в земельній сфері, торгував державною землею. Вимагав за це кошти", — заявив Сергій Дука.

Таким чином, генерал СБУ публічно висунув звинувачення на адресу чинного директора НАБУ, поставивши питання про необхідність перевірки обставин можливих корупційних правопорушень за його участю.

Засідання ТСК Верховної Ради стало майданчиком для публічного викладення позиції Дуки щодо діяльності керівництва антикорупційних органів.

Раніше Дука заявляв, що кримінальне переслідування проти нього з боку НАБУ та САП може бути пов'язане з його діяльністю щодо документування ймовірних правопорушень посадовців антикорупційних органів. Він називав справу проти себе помстою та пропонував керівництву НАБУ і САП відкриту публічну дискусію.