Ціни зростуть на 80%? Що чекає українців після заморозків

Імпорт не зможе врятувати ситуацію повністю

Весняні заморозки в Україні можуть досить сильно вдарити по цінах на сезонні фрукти та овочі. Адже вже зараз спостерігається зростання на 30% більше, ніж торік.

Детальніше читайте у матеріалі "Абрикоси подорожчають на 80%, полуниця зникне з ринку: що квітневі морози зробили з урожаєм".

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, дефіцит вже закладається у вартість овочів та фруктів.

"Порівняно з минулим сезоном, подекуди ціна вже більша ніж на 30%. А якщо будемо бачити серйозні заморозки у травні — це може бути навіть більше 80% від ціни минулого сезону", — каже експерт.

Водночас щодо абрикос і персиків прогноз від аналітика асоціації "Ягідництво України" Дениса Миронова конкретніший.

"За помірного дефіциту ціни зростуть на 20-30%, а в найгіршому сценарії — на 50-80%. Основні імпортери — Туреччина (близько 39% поставок), Греція, Іспанія та Молдова", — зазначив експерт.

Він наголошує, що імпорт не зможе врятувати ситуацію повністю. Адже логістика, курс валют і загальний попит на ринку роблять закордонні фрукти дорогими.

Миронов додає: щодо вітчизняних ягід — ситуація парадоксальна. Лохина і малина залишаються, але не подешевшають: виробникам вигідніше продати якісний товар на експорт за валюту, ніж залишити на внутрішньому ринку. Тому вітчизняна ягода буде в дефіциті не через втрати врожаю, а через конкуренцію з Європою.

"Єдиний сценарій, де фермери заробляють попри все, — якщо заморозки вдарили і по польських та сербських плантаціях. "Якщо погодні катаклізми зачепили і їхні плантації, на європейському ринку виникне дефіцит. За таких умов світові закупівельні ціни різко злетять, і українські виробники зможуть отримати хороші прибутки навіть за умови експорту менших обсягів продукції", — кажуть в асоціації "Ягідництво України".

