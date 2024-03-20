Макрон налаштований рішуче: озвучено два сценарії появи французьких військових в Україні

Схоже, що Франція втомилась від Росії

Французькі війська в Україні можливо розмістити за двома сценаріями, які розглядає президент Емануель Макрон. У першому варіанті йдеться про тренувальну базу та виробництво зброї на нашій території.

А у другому — розміщення груп військових у певних точках України. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Facebook. Він зазначив, що зараз перебуває у Франції, на засіданні свого комітету в ПАРЄ.

"Макрон розглядає декілька варіантів. Один — об'єднана база для тренування та виробництва боєприпасів на території України. Обирають де саме. Наразі є основні 2 точки на Заході України, які розглядаються. Другий — не створювати окремого місця для розміщення контингенту, а мати групи французьких військових там, де вони потрібні", — йдеться у повідомленні.

Водночас Гончаренко наголошує, що не мається на увазі пряма участь іноземних військових в бойових діях. За його словами, також обговорюється місія європейських солдатів на кордоні з Білоруссю, яка вивільнить з цього напрямку українських військових. Це має дозволити укріпити Східний та Південний напрямки.

"Новини реально сенсаційні. Виглядає так, що Франція втомилась від Росії. Європа готується показувати силу", — резюмує нардеп.

Нагадаємо, що французький політолог Ніколя Тензер розповів "Телеграфу", що французькі війська в Україні можуть мати декілька місій, і якісь з них президент країни Еммануель Макрон вже називав. Проте є й те, що відкрито лідер Франції зазначити не може, адже це сильно сколихне суспільство. Місія французьких військ може складатись з двох речей. Одна з них вже була заявлена прямо.