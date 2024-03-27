Лукашенко фактично заперечив путінську версію теракту в Москві: аналітики назвали причину

Очевидного стимулу брехати у Лукашенка мало

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко своєю заявою про те, що після теракту в "Крокус Сіті Холлі" нападники пішли до українсько-російського кордону, бо не змогли потрапити до Білорусі, намагався нівелювати негативні політичні наслідки для його країни. Адже тоді випливає питання, чому Білорусь є безпечною країною для терористів і чому вона "надає" притулок терористам.

Цілком ймовірно, що Лукашенко хотів запобігти розмовам про звʼязок терористів з Білоруссю. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"У Лукашенка дуже мало очевидного стимулу брехати про факти нападу таким чином. Припущення, що нападники прямували до Білорусі, ймовірно, щоб знайти там притулок, могло мати згубні політичні наслідки для Лукашенка та його режиму, оскільки це викликало б запитання про те, чому вони вважали, що в Білорусі їм буде безпечніше, і хто, на їхню думку, міг би їх там прийняти", — йдеться у повідомленні.

Також, за словами аналітиків, заява Лукашенка хоч підриває наявний кремлівський наратив, вона зменшує його вразливість до спроб Кремля використати непублічну інформацію про початкові плани втечі нападників, щоб тиснути на нього в майбутньому.

Що саме сказав Лукашенко у своїй заяві

Зауважимо, що у вівторок, 26 березня, Лукашенко повідомив, що нападники "Крокус Сіті Хол", планували втекти з Брянської області Росії до Білорусі, але їм завадив посилений режим безпеки білоруського кордону. Тому, мовляв, нападники і вирушили у бік України. Аналітики ISW наголошують, що припущення про те, що нападники прямували в бік Білорусі до того, як білоруські та російські спецслужби змусили їх змінити напрямок, категорично суперечить твердженням Володимира Путіна. Адже, за версією російського диктатора, терористи тікали в Україну.

Проте на відео з геолокацією 23 березня видно, як російські військові захоплюють чотирьох нападників у лісовій зоні вздовж траси E101 приблизно за 20 кілометрів на південний схід від міста Брянськ Брянської області. Це приблизно за 95 кілометрів від українського кордону в найближчій точці, або за 130 кілометрів від місця, де E101 перетинає Україну. Цей пункт знаходиться приблизно за 124 кілометри від білоруського кордону та приблизно за 25 кілометрів від траси А-240, яка веде до Гомеля, Білорусь. Заява Лукашенка про активізацію білоруського персоналу передбачає сценарій, за яким зловмисники спочатку їхали по трасі А-240 у бік Білорусі, але побачили блокпости чи інші стримуючі об’єкти та змінили курс на схід лісовими дорогами до траси E101.

Раніше "Телеграф" писав, що, за даними наближених до Путіна джерел Bloomberg, немає жодних доказів того, що Україна якось замішана у цьому теракті. При цьому вони стверджують, що Путін також був присутній на нараді, на якій усі присутні погодилися, що між терористами та Києвом немає жодного зв’язку.