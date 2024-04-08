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"Вишки Бойка" були "очима" росіян, яких їх позбавили: у ГУР розповіли як Україна воює у Чорному морі

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Автор
Андрій Юсов, представник ГУР МОУ
Андрій Юсов, представник ГУР МОУ. Фото Колаж "Телеграф"

Присутність росіян на Зміїному загрожувала не лише Україні

Після повернення так званих "вишок Бойка" під контроль України, росіяни втратили у Чорному морі можливість вести розвідку у небі, на воді та на суходолі. Про це розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Відповідну заяву він зробив під час участі у програмі "Хоробрі серця". За його словами, після звільнення, нафтогазовидобувні платформи стала активно використовувати Україна.

"Сьогодні вишки використовуються напряму. Ми не будемо розповідати як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило можливості наших Сил безпеки і оборони, зокрема ГУР МО України, інших складових, спецслужб щодо проведення та реалізації наступних успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, у тимчасово окупованому Криму", ― сказав Андрій Юсов.

Не менш важливим етапом у війні з Росією на морі, стала деокупація острова Зміїний. Присутність на ньому росіян загрожувала не лише Україні, а й Молдові, зауважив Юсов.

"Після захоплення острова на деякий час здавалось, що його звільнення було б неможливим: настільки ворог наситив сам острів і особовим складом, і засобами вогневого ураження, РЕБ, зенітно-ракетними комплексами, засобами, які загрожували українському узбережжю півдня і могли забезпечити подальші дії [росії], зокрема — планування десантних операцій проти України. І не тільки України. Йдеться також і про безпеку Молдови", ― зазначив представник ГУР.

Ці та інші плани Москви щодо панування у Чорному морі пішли слідом за однойменним крейсером. Це стало можливим саме після розгрому росіян на Зміїному.

"Брехлива російська пропаганда називає це "жестом доброї волі", а насправді це — результат операції, кропіткої роботи, серйозного планування і, так, героїчних вчинків українських оборонців, які звільнили острів Зміїний", ― наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник ГУР Кирило Буданов розповідав про "вишки Бойка". Вони, а також Зміїний, забезпечують контроль України над всією північною та північно-західною частиною Чорного моря.

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#Андрій Юсов #ГУР #Вишки Бойка #ГУР України