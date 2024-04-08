"Вишки Бойка" були "очима" росіян, яких їх позбавили: у ГУР розповіли як Україна воює у Чорному морі

Присутність росіян на Зміїному загрожувала не лише Україні

Після повернення так званих "вишок Бойка" під контроль України, росіяни втратили у Чорному морі можливість вести розвідку у небі, на воді та на суходолі. Про це розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Відповідну заяву він зробив під час участі у програмі "Хоробрі серця". За його словами, після звільнення, нафтогазовидобувні платформи стала активно використовувати Україна.

"Сьогодні вишки використовуються напряму. Ми не будемо розповідати як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило можливості наших Сил безпеки і оборони, зокрема ГУР МО України, інших складових, спецслужб щодо проведення та реалізації наступних успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, у тимчасово окупованому Криму", ― сказав Андрій Юсов.

Не менш важливим етапом у війні з Росією на морі, стала деокупація острова Зміїний. Присутність на ньому росіян загрожувала не лише Україні, а й Молдові, зауважив Юсов.

"Після захоплення острова на деякий час здавалось, що його звільнення було б неможливим: настільки ворог наситив сам острів і особовим складом, і засобами вогневого ураження, РЕБ, зенітно-ракетними комплексами, засобами, які загрожували українському узбережжю півдня і могли забезпечити подальші дії [росії], зокрема — планування десантних операцій проти України. І не тільки України. Йдеться також і про безпеку Молдови", ― зазначив представник ГУР.

Ці та інші плани Москви щодо панування у Чорному морі пішли слідом за однойменним крейсером. Це стало можливим саме після розгрому росіян на Зміїному.

"Брехлива російська пропаганда називає це "жестом доброї волі", а насправді це — результат операції, кропіткої роботи, серйозного планування і, так, героїчних вчинків українських оборонців, які звільнили острів Зміїний", ― наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник ГУР Кирило Буданов розповідав про "вишки Бойка". Вони, а також Зміїний, забезпечують контроль України над всією північною та північно-західною частиною Чорного моря.