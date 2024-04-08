Укр

"Вышки Бойко" были "глазами" россиян, которых их лишили: в ГУР рассказали, как Украина воюет в Черном море

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Андрей Юсов, представитель ГУР МОУ
Андрей Юсов, представитель ГУР МОУ. Фото Коллаж "Телеграф"

Присутствие россиян на Змеином угрожало не только Украине

После возвращения так называемых "вышек Бойко" под контроль Украины, россияне потеряли в Черном море возможность вести разведку в небе, воде и суше. Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

Соответствующее заявление он сделал по время участия в программе "Храбрые сердца". По его словам, после освобождения, нефтегазодобывающие платформы стала активно использовать Украину.

"Сегодня вышки используются напрямую. Мы не будем рассказывать как, но это, конечно, сузило враждебную зону влияния и расширило возможности наших сил безопасности и обороны, в частности ГУР МО Украины, других составляющих, спецслужб по проведению и реализации последующих успешных операций в акватории Черного моря и, собственно, во временно оккупированном Крыму", – сказал Андрей Юсов.

Не менее важным этапом в войне с Россией на море стала деоккупация острова Змеиный. Присутствие на нем россиян угрожало не только Украине, но и Молдове, заметил Юсов.

"После захвата острова на время казалось, что его освобождение было бы невозможным: настолько враг насытил сам остров и личным составом, и средствами огневого поражения, РЭБ, зенитно-ракетными комплексами, средствами, которые угрожали украинскому побережью юга и могли обеспечить дальнейшие действия [ россии], в частности — планирование десантных операций против Украины. И не только Украины. Речь идет и о безопасности Молдовы", ― отметил представитель ГУР.

Эти и другие планы Москвы по господству в Черном море последовали за одноименным крейсером. Это стало возможным после разгрома россиян на Змеином.

"Лживая российская пропаганда называет это "жестом доброй воли", а на самом деле это результат операции, кропотливой работы, серьезного планирования и, да, героических поступков украинских защитников, которые освободили остров Змеиный", ― подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР Кирилл Буданов рассказывал о "вышках Бойко". Они, а также Змеиный обеспечивают контроль Украины над всей северной и северо-западной частью Черного моря.

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#Андрей Юсов #ГУР #Вышки Бойко #ГУР Украины