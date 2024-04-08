"Вышки Бойко" были "глазами" россиян, которых их лишили: в ГУР рассказали, как Украина воюет в Черном море

Присутствие россиян на Змеином угрожало не только Украине

После возвращения так называемых "вышек Бойко" под контроль Украины, россияне потеряли в Черном море возможность вести разведку в небе, воде и суше. Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

Соответствующее заявление он сделал по время участия в программе "Храбрые сердца". По его словам, после освобождения, нефтегазодобывающие платформы стала активно использовать Украину.

"Сегодня вышки используются напрямую. Мы не будем рассказывать как, но это, конечно, сузило враждебную зону влияния и расширило возможности наших сил безопасности и обороны, в частности ГУР МО Украины, других составляющих, спецслужб по проведению и реализации последующих успешных операций в акватории Черного моря и, собственно, во временно оккупированном Крыму", – сказал Андрей Юсов.

Не менее важным этапом в войне с Россией на море стала деоккупация острова Змеиный. Присутствие на нем россиян угрожало не только Украине, но и Молдове, заметил Юсов.

"После захвата острова на время казалось, что его освобождение было бы невозможным: настолько враг насытил сам остров и личным составом, и средствами огневого поражения, РЭБ, зенитно-ракетными комплексами, средствами, которые угрожали украинскому побережью юга и могли обеспечить дальнейшие действия [ россии], в частности — планирование десантных операций против Украины. И не только Украины. Речь идет и о безопасности Молдовы", ― отметил представитель ГУР.

Эти и другие планы Москвы по господству в Черном море последовали за одноименным крейсером. Это стало возможным после разгрома россиян на Змеином.

"Лживая российская пропаганда называет это "жестом доброй воли", а на самом деле это результат операции, кропотливой работы, серьезного планирования и, да, героических поступков украинских защитников, которые освободили остров Змеиный", ― подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР Кирилл Буданов рассказывал о "вышках Бойко". Они, а также Змеиный обеспечивают контроль Украины над всей северной и северо-западной частью Черного моря.