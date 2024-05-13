Китай провел переговоры по Украине со странами Глобального Юга: предлагает "три принципа"

Ли также высказал предложение Китая поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно обеспечивать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели

Спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй в начале мая провел третий раунд челночной дипломатии по политическому урегулированию "кризиса в Украине", посетив и пообщавшись по телефону с официальными лицами стран Глобального юга.

Об этом сообщает МИД КНР. С 3 по 9 мая Ли посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, проведя встречи с заместителями министров иностранных дел или советниками по нацбезопасности этих стран. До и после поездки он также пообщался по телефону с представителями правительств Бразилии, Южной Африки, Индонезии, Казахстана и других стран.

"Китай провел углубленный обмен мнениями со всеми сторонами по поводу "украинского кризиса" (так в Пекине называют войну – ред.), и все стороны в целом согласились с предложениями Китая относительно охлаждения ситуации", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Он говорит, что во время этого раунда переговоров высказал несколько предложений Китая, в частности, призыв придерживаться трех принципов для снижения напряженности, то есть поле боя не должно расширяться, война не должна обостряться, и все стороны не должны вести массированные обстрелы друг друга.

Ли добавил, Пекин настаивает, что единственно возможным путем разрешения "украинского кризиса" являются переговоры, поэтому стороны конфликта должны создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать деэскалации ситуации до достижения режима прекращения огня.

Китайская сторона также призывает увеличить гуманитарную помощь пострадавшим территориям, для чего стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен сторонами военнопленными.

Как подчеркнул дипломат, Пекин продолжает выступать против использования ядерного, биологического или химического оружия в войне, призывает противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции, и соблюдать Конвенцию по ядерной безопасности и другим международным законам, чтобы избежать ядерных аварий.

Ли также высказал предложение Китая поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.п., совместно обеспечивать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также сохранять стабильность глобальной промышленности и цепочек поставок. .

"Все стороны согласились продолжать поддерживать коммуникацию и координацию и приветствовали поддержку международным сообществом усилий, направленных на охлаждение ситуации и конструктивную роль в прекращении боевых действий, а также содействии переговорам и возобновлению мира", — говорится в сообщении МИД КНР.

Китайская сторона публично, в частности во время ежедневных брифингов во внешнеполитическом ведомстве, не информировала о третьем раунде челночной дипломатии спецпредставителя своего правительства, равно как и центральные государственные СМИ Китая обошли вниманием это событие.

Отношение Китая к войне в Украине

Отметим, что в прошлом году МИД КНР опубликовал документ об урегулировании войны в Украине. В частности, Пекин призвал прекратить боевые действия и как можно скорее "восстановить прямой диалог" между Украиной и Россией. При этом Китай не упоминал вывод войск страны-агрессора из Украины.

2 марта специальный представитель Китая Ли Хуэй встретился в Москве с представителями МИД России, заявив после этого, что война в Украине должна "решаться путем переговоров".

3 марта заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и Ли Хуэй заявили, что урегулирование войны в Украине невозможно без учета российских интересов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Швейцарии официально подтвердили дату проведения мирного саммита по Украине. Он состоится в середине июня, а именно 15-16 числа в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке (горном курорте, который издавна являлся местом конференций и отдыха). Во встрече планируют принять участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга. На первый глобальный саммит мира РФ приглашать не будут.