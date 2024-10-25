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Усик звернувся до Трампа з проханням і потрапив у немилість у соцмережі Х

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Усик звернувся до Трампу з приводу обміну захисників "Азовсталі" Новина оновлена 25 жовтня 2024, 20:53
Усик звернувся до Трампу з приводу обміну захисників "Азовсталі". Фото Колаж "Телеграфу"

Боксер попросив Трампа допомогти з обміном полоненими, після чого його сторінка в соцмережі перестала видаватися

Український боксер Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США від Республіканської партії та колишнього президента Дональда Трампа допомогти з обміном захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі, оборона якого тривала довгі дні.

Прохання спортсмен опублікував на сторінці в соцмережі Х (колишній Твіттер) Усик звернувся до Трампу через провідного відомого американського провідного популярного подкасту "The Joe Rogan Experience" Джо Рогана.

"Якщо президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, міг би він негайно допомогти звільнити захисників "Азовсталі" та всіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою Олександр", — написав боксер.

Про те, що Трамп братиме участь у популярному на території США подкасті, повідомив ABC News. Сам подкаст налічує приблизно 15,7 млн передплатників, його аудиторія в основному — це молоді люди.

Після звернення Усика до Рогана з приводу Трампа обліковий запис боксера в соціальній мережі Х став недоступним для пошуку. Про це повідомив Telegram Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна нещодавно повернула 95 військовополонених та заручників Кремля. Серед них були захисники заводу "Азовсталь".

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#Україна #Росія #Азовсталь #Війна #Звернення #Дональд Трамп #Олександр Усик #Обмін полоненими