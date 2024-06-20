Графік відключень світла у Запоріжжі змінено: хто і коли залишиться без світла

Мешканцям міста слід бути готовими до періодичних відключень електрики протягом усього дня згідно з оновленими графіками

У четвер, 20 червня, у Запоріжжі графіки відключення світла діятимуть до 24:00. Таких заходів введено через дефіцит електроенергії після чергового ракетного обстрілу енергетичних об’єктів України.

Про це повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго". Там пояснили, що для забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни у НЕК "Укренерго" продовжили термін відключення для двох черг одночасно. Графік погодинних відключень на 20 червня по Запорізькій області відкориговано.

Світло відключать не о 15:00, як було заплановано напередодні, а об 11:00 і продовжаться до 22:00. Перевірити перелік адрес у черзі можна за посиланням.

Графік відключень світла:

· черга 1, 11:00 – 12:00, 20:00 – 24:00

· черга 2, 12:00 – 16:00

· черга 3, 16:00 – 20:00

· черга 4, 08:00 – 12:00, 20:00 – 22:00

· черга 5, 12:00 – 16:00

· черга 6, 16:00 – 20:00

Раніше "Телеграф" повідомив, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, скільки ще в Україні відключатимуть світло. За його словами, за сприятливих умов стабілізаційні відключення будуть ще дві зими.