Не лише планові графіки: як відключатимуть світло в Одесі 19 червня

Крім стабілізаційних відключень у місті також проводитимуть аварійні роботи, у зв’язку з чим по ряду адрес не буде світла

У середу, 19 червня, в Одесі протягом усієї доби діятимуть стабілізаційні відключення світла. Відповідна вказівка надійшла від НЕК Укренерго.

Про це повідомили у ДТЕК Одеської електромережі. Цього дня будуть використовуватись графіки відключень з 00.00 до 24.00.

Перевірити вимкнення можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно заповнити у вказаному полі свій населений пункт та адресу.

Тим часом місцева влада повідомляє, що сьогодні в місті діятимуть графіки відключення у зв’язку з аварійними роботами. Їх проводитимуть до 19:00.

Аварійні роботи заплановані за такими адресами:

Велика Арнаутська,

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33, 35, 37, 39, 41,

пров. Онілової, 13, 15, 15а, 17,

Європейська (Катерининська),

Старорізнична, 16/18, 16/корп.18, 20,

Мала Арнаутська 66, 68, 70, 72, 74, 76,

Пантелеймонівська, 76,

Рішельєвська, 64, 66, 68.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, скільки ще в Україні відключатимуть світло, і який фактор допоміг би покращити ситуацію з електроенергією.