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Не лише планові графіки: як відключатимуть світло в Одесі 19 червня

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Коли в Одесі відключатимуть світло Новина оновлена 19 червня 2024, 13:48
Коли в Одесі відключатимуть світло. Фото Колаж "Телеграфу"

Крім стабілізаційних відключень у місті також проводитимуть аварійні роботи, у зв’язку з чим по ряду адрес не буде світла

У середу, 19 червня, в Одесі протягом усієї доби діятимуть стабілізаційні відключення світла. Відповідна вказівка надійшла від НЕК Укренерго.

Про це повідомили у ДТЕК Одеської електромережі. Цього дня будуть використовуватись графіки відключень з 00.00 до 24.00.

Перевірити вимкнення можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно заповнити у вказаному полі свій населений пункт та адресу.

Тим часом місцева влада повідомляє, що сьогодні в місті діятимуть графіки відключення у зв’язку з аварійними роботами. Їх проводитимуть до 19:00.

Аварійні роботи заплановані за такими адресами:

  • Велика Арнаутська,
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33, 35, 37, 39, 41,
  • пров. Онілової, 13, 15, 15а, 17,
  • Європейська (Катерининська),
  • Старорізнична, 16/18, 16/корп.18, 20,
  • Мала Арнаутська 66, 68, 70, 72, 74, 76,
  • Пантелеймонівська, 76,
  • Рішельєвська, 64, 66, 68.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, скільки ще в Україні відключатимуть світло, і який фактор допоміг би покращити ситуацію з електроенергією.

Теги:
#Україна #Одеса #Світло #Відключення #графіки