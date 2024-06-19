Не лише планові графіки: як відключатимуть світло в Одесі 19 червня
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Крім стабілізаційних відключень у місті також проводитимуть аварійні роботи, у зв’язку з чим по ряду адрес не буде світла
У середу, 19 червня, в Одесі протягом усієї доби діятимуть стабілізаційні відключення світла. Відповідна вказівка надійшла від НЕК Укренерго.
Про це повідомили у ДТЕК Одеської електромережі. Цього дня будуть використовуватись графіки відключень з 00.00 до 24.00.
Перевірити вимкнення можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно заповнити у вказаному полі свій населений пункт та адресу.
Тим часом місцева влада повідомляє, що сьогодні в місті діятимуть графіки відключення у зв’язку з аварійними роботами. Їх проводитимуть до 19:00.
Аварійні роботи заплановані за такими адресами:
- Велика Арнаутська,
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33, 35, 37, 39, 41,
- пров. Онілової, 13, 15, 15а, 17,
- Європейська (Катерининська),
- Старорізнична, 16/18, 16/корп.18, 20,
- Мала Арнаутська 66, 68, 70, 72, 74, 76,
- Пантелеймонівська, 76,
- Рішельєвська, 64, 66, 68.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, скільки ще в Україні відключатимуть світло, і який фактор допоміг би покращити ситуацію з електроенергією.