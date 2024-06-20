График отключений света в Запорожье изменен: кто и когда останется без света

Жителям города следует быть готовыми к периодическим отключениям электричества в течение всего дня согласно обновленным графикам

В четверг, 20 июня, в Запорожье графики отключения света будут действовать до 24:00. Такие меры введены из-за дефицита электроэнергии после очередного ракетного обстрела энергетических объектов Украины.

Об этом сообщили в ПАО "Запорожьеоблэнерго". Там пояснили, что для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны в НЭК "Укрэнерго" продлили срок отключений для двух очередей одновременно. График почасовых отключений на 20 июня по Запорожской области откорректирован.

Свет отключат не в 15:00, как было запланировано накануне, а в 11:00 и продлятся до 22:00. Проверить перечень адресов в очереди можно по ссылке.

График отключений света:

· очередь 1, 11:00 – 12:00, 20:00 – 24:00

· очередь 2, 12:00 – 16:00

· очередь 3, 16:00 – 20:00

· очередь 4, 08:00 – 12:00, 20:00 – 22:00

· очередь 5, 12:00 – 16:00

· очередь 6, 16:00 – 20:00

Ранее "Телеграф" сообщил, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, сколько еще в Украине будут отключать свет. По его словам, в благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы.