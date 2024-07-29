Серія підпалів продовжується: у Києві спалили медевак 3 ОШБр (фото)

Аморальний вчинок зафіксувала камера

В Україні продовжується серія підпалів авто військових: після затримання молодиків у Одесі стало відомо, що у Києві невідомі знищили евакуаційний автомобіль медслужби 3 окремої штурмової бригади (ОШБр). Їх зафіксувала камера.

Спалений медевак знайшли вранці 29 липня на стоянці. Про це у соцмережі написала керівниця медичної служби 3 ОШБр Вікторія Ковач.

У Києві спалили медевак Третьої ОШБр

"Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили", ― написала військова.

Особи, які це зробили за винагороду, не тільки позбавили військових транспорту для евакуації, а й знищили машину, на яку збирали гроші волонтери. Цією дією вони знизили обороноздатність війська.

"Скажу про моральну сторону цієї ситуації. Чи точніше ― антиморальну. Тварини, які це зробили, скоріше за все, отримали винагороду за таку дію. Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", ― написала військова.

Ковач написала, що хотіла б зустрітись з паліями "хвилин на 30". При цьому вона категорично проти, аби їх карали мобілізацією.

"Чи заслуговують вони покарання у вигляді позбавлення волі? Питання риторичне.

Чи треба їх карати у форматі призову в армію? Категорично ні. Бо сьогодні вони в тилу машину підпалюють, а завтра на полі бою зраджують штурмову групу, підставляючи її ризику", ― написала Ковач.

Зазначимо, що в останні місяці невідомі палять автомобілі військових в різних містах України. Такі "замовлення" роблять з РФ. У деяких випадках паліїв вдається ідентифікувати та затримати, як це було в Одесі. Молодики планували знищити 15 машин військових, натомість тепер проведуть до 8 років у в’язниці.

Інколи ситуація доходить до курйозу. Так, в Одесі чоловік хотів спалити бусик ТЦК. Натомість він знищив квестовий автобус.

"Телеграф" раніше повідомляв, що у Київській області невідомі підпалили декілька машин. Ззовні вони нагадували авто військових.