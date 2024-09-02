Зеленський відвідав прифронтове Запоріжжя: стала відома мета його візиту (відео)

Глава держави відвідав один із навчальних закладів міста

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідав урок в одній зі шкіл міста та привітав учнів із початком навчального року. Компанію їм склав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Після цього Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів виступили із спільною заявою. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.

Президент України разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідав прифронтове Запоріжжя. Під час візиту вони відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста.

"Поспілкувалися з учнями, привітали з першим навчальним днем цього року", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також подякував усім, хто працював над створенням та розробкою першого освітнього державного додатку "Мрія".

"З сьогоднішнього дня перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії". Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, і зокрема тут, у Запоріжжі. Але мають можливість приєднатися усі школи України".

Я вдячний усім у команді нашої держави, хто працював заради "Мрії". Ми робимо все, щоб Україна і кожен в Україні справді могли реалізувати свою мрію — мрію про мирне, сучасне та вільне життя всієї нашої держави та всіх наших людей. І кожну українську дитину", — резюмував Володимир Зеленський.

Зеленський розповів також і про те, що з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом вони обговорили низку важливих питань: про посилення ППО, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для оборони та багато іншого.

"Ми говорили і про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям: це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання. Це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від Прем’єр-міністра Схоофа та всіх політичних та громадських діячів із Нідерландів", — наголосив президент.

Також Президент України подякував за підтримку 130 тисяч українських біженців, яких прийняли у себе Нідерланди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Туреччина планує подати заявку на приєднання до БРІКС. Незважаючи на те, що вона є членом Ради Європи та партнером ЄС, країна хоче розширити свої глобальні зв’язки поза традиційним західним альянсом.