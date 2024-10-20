Жителі обласного центру не на жарт були обурені поведінкою своїх співгромадян

У Запоріжжі дівчата сміялися з акції "Free Azov", учасники якої регулярно по всій країні нагадують про українських військових, які перебувають у полоні в окупантів. Своє відео молоді люди опублікували у мережі, де вже піднялася хвиля критики.

Про це повідомляють місцеві паблики. Автори посту стверджують, що дівчата глузували саме з учасників акції.

Дійсно, на опублікованих кадрах можна побачити, що у фокусі камери дівчат був саме цей захід. Вони знімали свій сміх на тлі нього, а також обговорювали кудийдуть її учасники.

- Вони реально уй***ють просто?

- Ні, вони фоткатимуться зараз будуть", — обговорюють акцію дві дівчини на відео.

Жителі обласного центру не на жарт були обурені поведінкою своїх співгромадян та залишали гнівні коментарі під відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що реклама Третьої штурмової викликала бурхливі обговорення в мережі. На більшості плакатів зображені жінки з військовими чи без них та написано "Я люблю Третю штурмову". Це дехто вважав недоречним.