"Байдужість вбиває": родичі полонених військових вийшли на мітинг у Києві (репортаж)

Це вже далеко не перша така акція

У неділю, 14 квітня, у Києві на площі Слави біля готелю "Салют" відбулася щотижнева акція "Free Azov". Учасники мітингу нагадали про українських військових, які знаходяться у полоні.

На місці побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Серед учасників акції були родичі полонених захисників та небайдужі українці.

У руках українці тримали плакати з написами: "Полон убиває", "Поверніть Азов", "Пам'ятаємо про всіх", "Байдужість = смерть" та інші.

У акції також взяти участь автомобілісти. Декілька авто з надписами "Азов" та плакатами проїхались вулицями столиці.

Люди прийшли на подію зі своїми домашніми тваринами.

Варто зазначити, що акції "Free Azov" регулярно проходять не тільки в Києві. Подібні мітинги відбуваються щотижня у багатьох містах України.

Метою цих акцій є нагадування про українських військових, які знаходяться в полоні. Деякі з них перебувають там вже понад 2 роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки захисників Маріуполя залишаються у полоні.