Жители областного центра не на шутку были возмущены поведением своих сограждан

В Запорожье девушки смеялись над акцией "Free Azov", участники которой регулярно по всей стране напоминают об украинских военных, находящих в плену у оккупантов. Свое видео молодые люди опубликовали в сети, где уже поднялась волна критики.

Об этом сообщают местные паблики. Авторы поста утверждают, что девушки насмехались именно над участниками акции.

Действительно, на опубликованных кадрах можно увидеть, что в фокусе камеры девушек находится именно это мероприятие. Они снимали свой смех на фоне него, а также обсуждали куда идут её участники.

"- Они реально уе***ют просто?

- Нет, они фоткаться сейчас будут", — обсуждают акцию две девушки на видео.

Жители областного центра не на шутку были возмущены поведением своих сограждан и оставляли гневные комментарии под видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что реклама Третьей штурмовой вызвала бурные обсуждения в сети. На большинстве плакатов изображены женщины с военными или без них и написано "Я люблю Третью штурмовую". Это некоторые посчитали неуместным.