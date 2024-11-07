З’явилися перші кадри з місця прильотів по Запоріжжю (фото, відео)

Є постраждалі серед мирного населення

У четвер, 7 листопада, Запоріжжя зазнало масованої атаки з боку російських військ. Відомо, що по місту було завдано п’ять ударів КАБами.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру. На жаль, постраждали люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час повітряної тривоги у місті прогриміли вибухи та в одному з районів помітили стовп чорного диму.

Відомо, що Запоріжжя атакували за допомогою керованих авіаційних бомб. Усього ворог завдав 5 ударів.

Є влучення по житлових будинках та лікарні. Також є постраждалі серед людей.

На місцях працюють усі екстрені служби міста.

При цьому автовласників просять звільняти крайню ліву смугу під час руху, щоб спецтранспорт міг вільно дістатися до місця влучень.

Судячи з опублікованих кадрів, унаслідок атаки було повністю зруйновано кілька приватних будинків. Також на місці почалася пожежа, яку вже успішно ліквідували рятувальники.

Масштаби руйнувань встановлюються.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що рано вранці 5 листопада в Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок події загинули шестеро людей. Пізніше стало відомо, що кількість поранених через удар росіян зросла до 23 людей.