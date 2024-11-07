Появились первые кадры с места прилетов по Запорожью (фото, видео)

Есть пострадавшие среди мирного населения

В четверг, 7 ноября, Запорожье подверглось массированной атаке со стороны российских войск. Известно, что по городу было нанесено пять ударов КАБами.

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру. К сожалению, пострадали люди. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Во время воздушной тревоги в городе прогремели взрывы и в одном из районов заметили столб черного дыма.

Известно, что Запорожье атаковали при помощи управляемых авиационных бомб. Всего враг нанес 5 ударов.

Есть попадания по жилым домам и больнице. Также есть пострадавшие среди людей.

На местах работают все экстренные службы города.

Всех автовладельцев просят освобождать крайнюю левую полосу во время движения, чтобы спецтранспорт мог свободно добраться до места попаданий.

Судя по опубликованным кадрам, в результате атаки было полностью разрушено несколько частных домов. Также на месте начался пожар, который уже успешно ликвидировали спасатели.

Масштабы разрушений устанавливаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чточто рано утром 5 ноября в Запорожье раздались взрывы. В результате происшествия погибли шесть человек. Позже стало известно, что количество раненых из-за удара россиян выросло до 23 человек.