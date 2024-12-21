Втік від Санти: під Запоріжжям помітили рідкісного звіра (відео)

У мережі пов’язали появу рідкісного гостя з наближенням Нового року

Під Запоріжжям помітили оленя. Зазвичай ці тварини мешкають на Хортиці, але з іншого боку Дніпра зустрічаються не дуже часто.

Відеозаписом поділився telegram-канал Труха. Зазначається, що великого ссавця помічено в Розумівці.

На короткому ролику помітно, що олень швидко скаче кудись у своїх справах вздовж берега річки, не зважаючи на здивованих людей. У коментарях до запису користувачі мережі поцікавилися, як тварина змогла опинитися на іншій стороні річки. Однак треба врахувати, що олені добре вміють плавати.

Коментатори не виключили, що копитного звуть Рудольфом і він втік від Санта-Клауса. Втім, на відео не можна розглянути, чи справді він має червоний ніс.

Як відомо, Хортиця є заповідною територією, де спокійно живуть як благородні, так і плямисті олені. Однак через полохливість, людям на очі вони трапляються нечасто.

Варто зазначити, що за даними Управління статистики, в інших районах Запорізької області олені теж водяться, але за останні 30 років їхня популяція скоротилася приблизно вдвічі. З цієї причини зустріти їх за межами острова ще складніше.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві помітили ручну видру. Маленький хижак щось захоплено намагався знайти у листі, не зважаючи на сторонніх.