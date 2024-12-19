Качка використала заборонений прийом проти собаки: відео стало вірусним

Домашній птах підло повівся щодо собаки, і люди не можуть перестати сміятися

Житель Нової Зеландії зняв на відео, як його домашня качка на прізвисько Денніс-Загроза використовує заборонений прийом щодо свого чотирилапого друга, який на хвилину втратив пильність.

Інтернет-користувачі не можуть перестати сміятися з цього дивного відео, яке було опубліковано на платформі TikTok у листопаді під ім’ям користувача @dennis.the.menace.duck.

На кадрах видно, як качка порається з великим літнім собакою, коли той намагається помочитися. Птах кусає свого приятеля за спину, доки він зосереджений на своїх туалетних потребах, а потім завдає підступного та болючого удару.

"Денніс робить підлий випад по яйцях Бойзі, поки той ходив у туалет", — йдеться у тексті у кліпі.

Після жорстокого нападу пес відійшов від качки, зберігаючи пильність на випадок, якщо птах вирішить знову напасти, і він, звичайно, спробував.

Зазначимо, що відеоролик швидко став вірусним у соціальних мережах і на цей момент зібрав понад 1,1 мільйона переглядів та понад 59 600 лайків.

Раніше ми показали кадри з Одеської області з дивним птахом, схожим на пінгвіна. У мережі також озвучили версію, що на відеозапис міг потрапити представник місцевого, але не дуже широко відомого виду птахів.