Сбежал от Санты: под Запорожьем заметили редкого зверя (видео)

В сети связали появление редкого гостя с приближением Нового года

Под Запорожьем, заметили оленя. Обычно эти животные живут на Хортице, но по другую сторону Днепра встречаются не очень часто.

Видеозаписью поделился telegram-канал Труха. Отмечается, что крупное млекопитающее замечено в Разумовке.

На коротком ролике заметно, что олень быстро скачет куда-то по своим делам вдоль берега реки, не обращая внимания на удивленных людей. В комментариях к записи пользователи сети поинтересовались тем, как животное смогло оказаться на другой стороне реки. Однако надо учесть, что олени хорошо умеют плавать.

Комментаторы не исключили, что копытное зовут Рудольфом и он сбежал от Санта Клауса. Впрочем, на видео нельзя рассмотреть, действительно ли у него красный нос.

Как известно, Хортица является заповедной территорией, где спокойно живут как благородные, так и пятнистые олени. Однако из-за пугливости, людям на глаза они попадаются нечасто.

Стоит отметить, что по данным Управления статистики, в других районах Запорожской области олени тоже водятся, но за последние 30 лет их популяция сократилась примерно в два раза. По этой причине встретить их за пределами острова еще сложнее.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве заметили ручную выдру. Маленький хищник что-то увлеченно пытался найти в листве, не обращая внимание на посторонних.