Росіяни випустили по Запоріжжю 10 "шахедів": є влучання (відео)

Пошкоджені складські приміщення, сталися займання

У понеділок, 17 лютого, росіяни атакували Україну "шахедами". У Запоріжжі лунали вибухи, ворожі війська залучили десять ударних безпілотників.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram. Він показав наслідки атаки.

Як зазначив Федоров, окупанти випустили по Запоріжжю 10 БпЛА. Вибухи в місті пролунали близько після другої години ночі.

"Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Попередньо, без постраждалих", — зазначив начальник ОВА.

Вибухи в Запоріжжі — що відомо

У районі міста Запоріжжя цієї ночі, 17 лютого, було чути вибухи. В області ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через чергову ворожу атаку.

Федоров поінформував, що в регіоні ведеться бойова робота з відбиття повітряної атаки. Та закликав місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою тривоги.

"Працює наша ППО. Будьте в безпеці до відбою", — йдеться в публікації глави ОВА у Telegram-каналі.

А вже приблизно о 03:54 стало відомо про вибухи, які було чути в місті Запоріжжя.

Пізніше глава Запорізької ОВА розповів про пожежу внаслідок ворожої повітряної атаки. Вона сталася в нежитловій будівлі, й за попередніми даними — обійшлося без постраждалих.

Раніше "Телеграф" писав, що у Краснодарському краї в Росії в ніч на 17 лютого було дуже гучно – в регіоні гриміли вибухи через атаку безпілотників. Об'єктом атаки міг бути Ільський нафтопереробний завод у станиці Северській, який вже раніше зазнавав ударів БПЛА.