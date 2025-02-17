Россияне выпустили по Запорожью 10 "шахедов": есть попадания (видео)

Повреждены складские помещения, произошли возгорания

В понедельник, 17 февраля, россияне атаковали Украину "шахедами". В Запорожье раздавались взрывы, вражеские войска привлекли десять ударных беспилотников.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram. Он показал последствия атаки.

Как отметил Федоров, оккупанты выпустили по Запорожье 10 БпЛА. Взрывы в городе раздались около двух часов ночи.

"Взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Предварительно, без пострадавших", — отметил начальник ОВА.

Взрывы в Запорожье — что известно

В районе города Запорожья этой ночью, 17 февраля, были слышны взрывы. В области ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за очередной вражеской атаки.

Федоров проинформировал, что в регионе ведется боевая работа по отражению воздушной атаки. И призвал местных жителей не оставлять укрытий до отбоя тревоги.

"Работает наше ПВО. Будьте в безопасности к отбою", — говорится в публикации главы ОВА в Telegram-канале.

А уже примерно в 03:54 стало известно о взрывах, слышных в городе Запорожье.

Позже глава Запорожской ОВА рассказал о пожаре в результате вражеской воздушной атаки. Она произошла в нежилом здании, и, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее "Телеграф" писал, что в Краснодарском крае в России в ночь на 17 февраля было очень громко — в регионе гремели взрывы из-за атаки беспилотника. Объектом атаки мог быть Ильский нефтеперерабатывающий завод в станице Северской, уже ранее терпевший удары БПЛА.