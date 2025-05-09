Град з долоню накрив Запоріжжя. У мережі показали вражаючі кадри (фото, відео)

Злива з грозою накрила місто після обіду

Запоріжжя у п'ятницю, 9 травня, накрила неабияка негода, адже, окрім прогнозованої зливи з грозою, місцеві побачили град. Величина градинок подекуди сягала пів долоні і більше.

Відповідні фото та відео вже опублікували в мережі. Зазначається, що град почався якраз у розпал грози та зливи.

"Град розміром у долоню накрив область. У регіоні чутно сильні вибухи, люди лякались, але це – просто грім", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що вулиці засипані чималими білими градинами, які стрімко тануть на ґрунті. Однак опадів випало чимало. Місцеві жителі вже порівняли розмір градин, який подекуди сягав долоні та пачки від цигарок. Однак не у всіх районах Запоріжжя був такий величезний град, місцями він сягав розміру трохи менше перепелиного яйця.

Град у Запоріжжі 9 травня

Град у Запоріжжі 9 травня

Град у Запоріжжі 9 травня

"Град в Запоріжжі пройшов, оце так грім "подарунки" залишив", — йдеться у підписі під фото.

Для довідки

Град утворюється в переохолодженій хмарі випадковим чином, внаслідок замерзання окремих крапель. Спочатку градинки маленькі, а потім збільшуються, коли з ними стикаються краплі води. Коли градини стають занадто важкими, щоб утримуватися в повітрі, вони починають падати вниз. Здебільшого це явище ще супроводжується дощем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що негода наробила лиха на городах українців. Адже град накрив нещодавно Тернопільщину та ще кілька областей.