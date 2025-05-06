"Не добив мороз, так град поміг": негода наробила лиха на городах українців (відео)

Після шквал граду очікують ще заморозків

Весна цьогоріч принесла українським садівникам та городникам чимало клопотів — за хвилями заморозків прийшла негода. Частину України накрили град та буревії.

Місцями розмір градин доходив до курячого яйця. Він випав одразу в кількох областях України на півночі та заході 4 травня та вкрив землю товстим шаром льоду.

Садівники показали наслідки стихії. Градом побило не тільки молоду розсаду, а й рослини, яким вже кілька років, наприклад люцерну (медонос та корм для худоби). Стихія налетіла раптово.

"Мало нам війни на наші голови, так ще й природа", — бідкаються в коментарях. Найсильніше градом побило посіви на заході та частково центрі України — Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині. Люди намагаються не втрачати надії на врожай.

"Вибив цибулю, часник, полуницю, на всіх плодових деревах всю зав'язь збив, листя, дерева напівголі, горіхів теж не буде", — так описують наслідки граду та буревію на Львівщині. Прикарпаття та Тернопільщину ж залило зливою так, що підтопило будинки та потопило домашню птицю. Негода вирувала і на Волині — цю частину накрило пиловою бурею, поламало дерева буревієм.

Синоптики радять не розслаблятися. Найближчі дні потепління не планується. Місцями аж до 8 травня на землі очікують заморозки.

Як раніше писав "Телеграф", саме погода у травні має закласти основу майбутнього врожаю. Літо обіцяє бути сухим та спекотним.