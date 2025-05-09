Град с ладонь накрыл Запорожье. В сети показали впечатляющие кадры (фото, видео)

Ливень с грозой накрыл город после обеда

Запорожье в пятницу, 9 мая, накрыло незаурядное ненастье, ведь, кроме прогнозируемого ливня с грозой, местные увидели град. Величина градинок местами достигала пол ладони и больше.

Соответствующие фото и видео уже опубликовали в сети. Отмечается, что град начался как раз в разгар грозы и ливня.

"Град размером в ладонь накрыл область. В регионе слышны сильные взрывы, люди пугались, но это просто гром", — говорится в сообщении.

На видео видно, что улицы засыпаны немалыми белыми градинами, стремительно тающими на почве. Однако осадков выпало немало. Местные жители уже сравнили размер градин, который кое-где достигал ладони и пачки от сигарет. Однако не во всех районах Запорожья был такой огромный град, местами он достиг размера чуть меньше перепелиного яйца.

Град в Запорожье 9 мая

Град в Запорожье 9 мая

Град в Запорожье 9 мая

"Град в Запорожье прошел, вот такие гром "подарки" оставил", — говорится в подписи под фото.

Для справки

Град образуется в переохлажденном облаке случайным образом, вследствие замерзания отдельных капель. Сначала градинки маленькие, а затем увеличиваются, когда с ними сталкиваются капли воды. Когда градины становятся слишком тяжелыми, чтобы удерживаться в воздухе, они начинают падать вниз. В большинстве своем это явление еще сопровождается дождем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что непогода наделала беды на огородах украинцев. Ведь град накрыл недавно Тернопольщину и еще несколько областей.