Замість відпочивальників — собаки. Росіяни перетворили відомий курорт на місто-привид (відео)

Пахлави і кукурудзи більше не продають — курорт пустий і тихий

Кирилівка на березі Азовського моря до окупації була найпопулярнішим курортом не тільки для українців. Зараз курортне селище перетворилося на безлюдний острів.

Місцевий житель показав, як на початку курортного сезону виглядають пляжі. Замість тисяч відпочивальників, які щоліта заповнювали узбережжя, та гомону курортного життя тепер панує мертва тиша.

Єдиними "відвідувачами" пляжів стали безпритульні собаки. Вони блукають порожніми берегами.

Місцевий житель, який записав відео з нинішньою Кирилівкою, відзначає, що море стало тихим і чистим. Це й не дивно — за три роки повномасштабної війни людей там практично не було.

Водночас прибережна зона ймовірно замінована окупантами. Тому це надзвичайно небезпечною для цивільного населення.

Доля Кирилівки, як й інших окупованих територій на популярних курортах показує наслідки російської агресії: там, де ступає нога росіянина, процвітаючі міста та курорти перетворюються на руїни та пустку. Те, що колись було символом літнього відпочинку для тисяч українців, тепер нагадує про жахливі наслідки війни, яку Росія розв'язала проти України.

Що відомо про Кирилівку

Кирилівка — це популярне курортне селище міського типу на півдні України, розташоване на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області.

Пляжі та географія:

Кирилівка має близько 20 км піщаних пляжів.

Поділяється на кілька основних пляжних зон: Центральний пляж, Пересип, Федотова коса та Коса Пересип.

Пляжі переважно піщані з пологим входом у море, що робить їх ідеальними для відпочинку з дітьми.

Пляжі Кирилівки до повномасштабного вторгення були переповнені

На пляж було ніде яблуку впасти

У Кирилівці розташовано понад 300 баз відпочинку, пансіонатів, готелів та приватних садиб. На території курорту функціонують кілька аквапарків, найбільший — "Острів Скарбів". Є близько 50 закладів харчування, ринки, розважальні заклади.

До 2022 року щорічно Кирилівку відвідували приблизно 1,5-2 мільйони туристів. Основний потік відвідувачів був з України (Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області). Також багато відпочивальників приїжджало з Білорусі та російськомовних регіонів.

Центр Кирилівки встелений квітами

Розваги у Кирилівці до повномасштабного вторгнення

Постійне населення Кирилівки становить приблизно 3500-4000 осіб. У літні місяці кількість людей в селищі збільшується в десятки разів. Більшість місцевих мешканців зайняті в туристичному секторі.

Після 2022 року туристичний потік значно зменшився через російське вторгнення та близькість до зони бойових дій, що суттєво вплинуло на економіку селища та життя місцевих мешканців.

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