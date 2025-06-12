Цей курорт в окупації вже понад 10 років: у що Росія перетворила Сєдове на Донеччині (відео)

Іржаві паркани, сміття на пляжах, запах минулого — так виглядає раніше дуже популярний курорт

Сєдове на Донеччині до 2014 року користувалось заслуженою любов'ю туристів — тут Азовське море було достатньо глибоким. Однак з початком війни Росія окупувала цю територію на узбережжі, як і Кримський півострів.

З 27 серпня 2014 року Сєдове — в окупації. Колись цікавий курорт все більше руйнується. Як не дивно, проросійські блогери все ще звинувачують у цьому Україну — попри те, що вже 11 років курортом керують інші люди. "Все, як було в Радянському Союзі", — наголошує автор відео та каже, що на вулицях людей майже немає. Він радіє "що ми звільнились від нікому не потрібної свободи" і "до 2030 року тут мають все реконструювати".

Стан пансіонатів через 11 років після окупації

В коментарях туристи, які приїздили з інших окупованих частин Донеччини та інших регіонів РФ жаліються, що море у Сєдово дуже забруднене, на пляжах — повно недопалків, а місцеві "звинчують" ціни, як в Криму. Море, дійсно — далеке від прозорості.

Туристи мають купатися поруч із рештками залізного паркана, який вже повністю заіржавів. Частина магазинів та торгових точок не працює, а там де раніше яблуку не було де впасти — людей добряче поменшало.

Сєдово в червні 2025 року

З початком повномасштабного вторгнення Сєдове перетворилось на військову базу російських окупантів. Там досі працює КПП і не до всіх частин берега можна дістатися безперешкодно. Щоправда, намагаючись хоч якось пожвавити курортний сезон місцева влада скасувала комендантську годину з 11 червня по 30 вересня.

Торік тут розпочали будівництво нових дерев'яних будиночків для відпочивальників — реконструювати старі курорти охочих не знайшлося. За рік із будівництвом досі не впорались.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на окупованій Білосарайській косі туристів також майже немає. І хоча на Азовському морі сезон зазвичай починається ще в травні, окупація та війна не сприяють туризму.