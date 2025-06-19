Вместо отдыхающих — собаки. Россияне превратили известный курорт в город-призрак (видео)

Пахлавы и кукурузы больше не продают — курорт пустой и тихий

Кирилловка на берегу Азовского моря до оккупации была самым популярным курортом не только для украинцев. Сейчас курортный поселок превратился в безлюдный остров.

Местный житель показал, как в начале курортного сезона выглядят пляжи.Вместо тысяч отдыхающих, которые каждое лето заполняли побережье, и шума курортной жизни теперь царит мертвая тишина.

Единственными "посетителями" пляжей стали бездомные собаки. Они бродят по пустым берегам.

Местный житель, записавший видео с нынешней Кирилловкой, отмечает, что море стало тихим и чистым. Это и неудивительно — за три года полномасштабной войны людей там практически не было.

В то же время прибрежная зона вероятно заминирована оккупантами. Поэтому это чрезвычайно опасной для гражданского населения.

Судьба Кирилловки, как и других оккупированных территорий на популярных курортах показывает последствия российской агрессии: там, где ступает нога россиянина, процветающие города и курорты превращаются в руины и пустошь. То, что когда-то было символом летнего отдыха для тысяч украинцев, теперь напоминает об ужасных последствиях войны, которую Россия развязала против Украины.

Что известно о Кирилловке

Кирилловка — это популярный курортный поселок городского типа на юге Украины, расположенный на побережье Азовского моря в Запорожской области.

Пляжи и география:

Кирилловка имеет около 20 км песчаных пляжей.

Разделяется на несколько основных пляжных зон: Центральный пляж, Пересыпь, Федотова коса и Коса Пересыпь.

Пляжи преимущественно песчаные с пологим входом в море, что делает их идеальными для отдыха с детьми.

Пляжи Кирилловки до полномасштабного вторжения были переполнены

На пляжах было негде яблоку упасть

В Кирилловке расположено более 300 баз отдыха, пансионатов, гостиниц и частных усадеб. На территории курорта функционировало несколько аквапарков, самый большой — "Остров Сокровищ". Есть около 50 заведений питания, рынки, развлекательные заведения.

К 2022 году ежегодно Кирилловку посещали примерно 1,5-2 миллиона туристов. Основной поток посетителей был из Украины (Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области). Также многие отдыхающие приезжали из Беларуси и русскоязычных регионов.

Центр Кирилловки с цветами

Развлечения в Кирилловке до полномасштабного вторжения

Постоянное население Кирилловки составляет около 3500-4000 человек. В летние месяцы количество людей в поселке увеличивается в десятки раз. Большинство местных жителей заняты в туристическом секторе.

После 2022 года туристический поток значительно уменьшился из-за российского вторжения и близости к зоне боевых действий, что существенно повлияло на экономику поселка и жизнь местных жителей.

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