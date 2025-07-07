Цілий рій "Шахедів" вдарив по Запоріжжю: репортаж, що там зараз відбувається
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Відомо про 11 постраждалих внаслідок атаки
Вранці 7 липня ворог масовано атакував Запоріжжя дронами під час повітряної тривоги. Внаслідок обстрілу є пошкодження та постраждалі.
Кореспондент "Телеграфа" побував на місці події та показав, що там зараз відбувається. На ексклюзивних кадрах видно, що внаслідок атаки було пошкоджено один із корпусів "Запорізької політехніки".
Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що загалом було зафіксовано шість ударів дронами-камікадзе типу "Шахед". У Сухопутних військах кажуть, що удар був поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Наразі відомо, що серед військовослужбовців ТЦК поранено одну людину.
У корпусі університету, попередньо, спалахнув дах.
В одному з корпусів було вибито скло та пошкоджено віконні рами.
Також на території ВНЗ згорів припаркований автомобіль.
Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, пошкоджено гуртожитки навчального закладу, багатоквартирні та приватні будинки, нежитлові будівлі — комунальники обстежують руйнування внаслідок ворожої атаки.
Відомо, що допомога медиків знадобилася одинадцяти потерпілим. Вісім осіб госпіталізовано, ще трьом — надано допомогу на місці. Стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють як середній.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 6 липня ворог атакував низку міст України. Серед них: Запоріжжя, Київ та область, Харків та Миколаїв.