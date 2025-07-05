Можуть вибухати через 20 годин? Росія зробила "шахеди" ще небезпечнішими (фото)

Вибух такого БПЛА може збільшити кількість жертв

Росія продовжує атакувати Україну модернізованими дронами, які мають додаткові вибухові елементи. Так, після атаки на Харківщині було зафіксовано такі осколкові елементи.

Як зазначив Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування, вони можуть вибухати до 20 годин після скидання.

"БПЛА мали касетні боєприпаси, які починали вибухати один за одним у проміжку від 2 до 6 годин, а останній — через 20 годин", — йдеться у повідомленні.

У "шахедах" є осоколкові елементи

Осколкові елементи у "шахедах"

На фото показано ці елементи, до яких не можна наближатись. Вони з'являються після влучання чи падіння дрона внаслідок його вибуху. Утворена від цього вибухова хвиля розкидує осколкові елементи на відстань кількох метрів. Тому їх можна виявити навіть не біля епіцентру вибуху.

Росія свідомо використовує дрони, нашпиговані осколковими елементами чи шрапнеллю, аби заподіювати максимальної шкоди під час атак. До того ж це в рази ускладнює рятувальні операції на місцях влучання тощо.

Нагадаємо, що, за версією Івана Ступака, колишнього співробітника СБУ та військового аналітика, саме дрон зі шрапнеллю міг стати причиною загибелі пілота F16 Максима Устименка. Адже, ймовірно, під час атаки його уламки, кульки вразили літак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни для ударів по Україні використовували БПЛА "Шахед" із новим типом боєголовки. Тепер в ній може міститися легкозаймиста речовина, яку дуже складно загасити.