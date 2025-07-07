Целый рой "Шахедов" ударил по Запорожью: репортаж, что там сейчас происходит (обновлено)

Известно об 11 пострадавших в результате атаки

Утром 7 июля враг массированно атаковал Запорожье дронами во время воздушной тревоги. В результате обстрела есть повреждения и пострадавшие.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия и показал, что там сейчас происходит. На эксклюзивных кадрах видно, что в результате атаки был поврежден один из корпусов "Запорожской политехники".

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что всего было зафиксировано шесть ударов дронами-камикадзе типа "Шахед". В Сухопутных войсках говорят, что удар был вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. В настоящее время известно, что среди военнослужащих ТЦК ранен один человек.

Обновлено: враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадавшие – военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по выводам ВВК из боевых подразделений. Двух военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили четырнадцать гражданских граждан, повреждены частные жилые дома и автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского ТЦК и СП.

В корпусе университета, предварительно, загорелась крыша.

В Запорожье поврежден корпус университета. Скриншот "Телеграф"

В одном из корпусов были выбиты стекла и повреждены оконные рамы.

В одном из корпусов вуза выбиты стекла. Скриншот "Телеграф"

Также на территории ВУЗа сгорел припаркованный автомобиль.

Сгорел припаркованный автомобиль. Скриншот "Телеграф"

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома, нежилые здания — коммунальщики обследуют разрушения в результате вражеской атаки.

Известно, что помощь медиков понадобилась одиннадцати пострадавшим. Восемь человек госпитализированы, еще трем — оказана помощь на месте. Состояние пострадавших, которые находятся под наблюдением врачей, медики оценивают как среднее.

Горит крыша корпуса университета. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июля враг атаковал ряд городов Украины. Среди них: Запорожье, Киев и область, Харьков и Николаев.