У Києві пролунали вибухи: столиця відбивала атаку БПЛА, є наслідки

Під час відбиття атаки БПЛА уламки впали у кількох локаціях

Російські ударні безпілотники спробували вчергове атакувати Київ у ніч на 7 липня. Протиповітряна оборона знищила загрозу, є наслідки через падіння уламків збитих безпілотників ворога.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, поки що обійшлося без постраждалих, є невеликі пошкодження від падіння уламків:

Деснянський район : уламки знищеного безпілотника впали на відкритій місцевості, уламки іншого безпілотника призвели до пошкоджень вікон у нежитловому приміщенні.

: уламки знищеного безпілотника впали на відкритій місцевості, уламки іншого безпілотника призвели до пошкоджень вікон у нежитловому приміщенні. Солом'янський район: уламки безпілотника пошкодили автомобіль та трубу водопостачання, постраждалих не виявлено.

Нагадаємо, що вночі 4 липня Київ зазнав однієї з найбільших масованих російських атак з початку року. Комбінована атака дронами, балістичними та крилатими ракетами тривала понад 12 годин з перервами. Ворожі удари було зафіксовано в шести районах столиці. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 26 отримали поранення.

У ніч на 6 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи було чутно у Харкові, Миколаєві, Херсоні, Кременчуку, Запоріжжі, Києві та Київській області. У Харкові та Херсоні ворог атакував рятувальників ДСНС. В Кременчуку вдарили по будівлі місцевого ТЦК.

Нагадаємо, що зранку 3 липня Росія вдарила дронами по Полтаві. Вибухи зафіксували біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК). Над містом одразу ж здійнявся потужний стовп диму. Станом на 13:00 відомо, що загинули двоє людей, 11 – поранено. Після атаки також виникла пожежа на території приватного житлового будинку.