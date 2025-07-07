"Шахеди" серед дня масовано атакували Запоріжжя та Харків, багато постраждалих: усі деталі

У понеділок, 7 липня, у Харкові та Запоріжжі зранку пролунала серія вибухів. Попередньо, міста під атакою російських "Шахедів".

Про це повідомляють монітори. Зазначається, що над Харковом та Запоріжжям вже здійнялись стовпи диму, але атака триває.

"За попередньою інформацією, прильоти у житлових масивах міста. В результаті шести останніх влучань по Харкову є постраждалі", — пише голова міста Ігор Терехов.

Вибух у Запоріжжі

Перші вибухи у Запоріжжі пролунали приблизно о 10:00. Внаслідок атаки, за даними голови ОДА Івана Федорова, відомо вже про десятьох постраждалих.

"Запоріжжя, увага: до вас прямує табун "шахедів". Також над містом зафіксовано розвід-дрон", — писали монітори.

У мережі вже поширюють відео, на якому показують момент влучання ворожого дрона у місті. За словами місцевих, вибух пролунав у центрі Запоріжжя.

"Шість ударів "шахедами" ворог наніс по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру", — написав Федоров.

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