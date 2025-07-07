Удари по багатоповерхівках та багато постраждалих: що відомо про атаку на Харків (відео)

У місті пролунало чотири вибухи

Вранці 7 липня Харків атакували російські безпілотники типу "шахед". В результаті є влучання по багатоповерхових будинках.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, у Харкові пролунало чотири вибухи. Під атакою опинилися Шевченківський та Слобідський райони.

UDP: 17 постраждалих на цю хвилину. У Шевченківському районі – 12 постраждалих, з них 2 дітей. У Слобідському – 5 постраждалих, серед них 1 дитина.

"Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом — попередньо — Шевченківський район міста. Наслідки уточнюються", – написав Терехов о 05:29.

Через десять хвилин він додав, що атака на місто триває і в бік П’ятихаток летять ще кілька бойових дронів. Через кілька хвилин пролунали два вибухи.

"Два останні прильоти — у Слобідському районі. У Шевченківському попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку. Також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі", — повідомив мер.

Відомо, що у Шевченківському районі четверо постраждалих, серед яких двоє дітей. У Слобідському районі – двоє поранених.

"У Слобідському районі удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту", — пояснив Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначає, що станом на 06:32 загальна кількість поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків зросла до десяти осіб. У Шевченківському районі постраждали 8 осіб, у Слобідському – 2.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 7 липня росіяни атакували Київ "шахедами". ППО знищила загрозу, є наслідки через падіння уламків збитих безпілотників ворога.