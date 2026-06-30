Аномальная жара резко отступит от Запорожья: когда температура может рухнуть на 10 градусов

Волна похолодания будет связана с активизацией циклонической деятельности

Сильная "африканская" жара, которая на крыла всю Украину, резко отступит от Запорожья. Уже через несколько дней погода в областном центре изменится кардинально.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, по данным синоптиков "Укргидрометцентра", на этих выходных (с 3 июля) в Запорожье резко похолодает. Столбики термометров обрушатся с нынешних +35 градусов до комфортных +25. В этих пределах (+25…+28) температура воздуха будет держаться вплоть до конца первой декады июля. Во время похолодания возможны дожди.

Погода в Запорожье

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса "Meteofor". Они также прогнозируют резкий погодный разворот, который, по их мнению, произойдет с 5 по 10 июля. В этот период времени температурные показатели будут находиться в пределах +22…+27 градусов. Возможны дожди с грозами.

Погода в Запорожье

Похолодание в Украине

О спаде жары ранее "Телеграфу" рассказывал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Согласно его данным, это связано с активизацией циклонической деятельности и атмосферных фронтов.

"С северными ветрами будет поступать более прохладный воздух с севера Европы. Температура ночью снизится до 14-19º тепла, днем — до 22-27 градусов", — сообщил Постригань.

Подробнее об этом "Африканский ад не навсегда: когда в Украину придет похолодание, есть точные даты".

Карта температур в Европе Источник: Виталий Постригань

Напомним, ранее мы писали о том, как март в Украине "украл" у лета целый месяц.