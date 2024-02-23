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48-річна Анджеліна Джолі поміняла колір волосся та вразила свіжим виглядом (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Анджеліна Джолі поміняла імідж Новина оновлена 23 лютого 2024, 21:22
Анджеліна Джолі поміняла імідж. Фото instagram.com/angelinajolie/

Джолі продовжує експерименти зі стилем

Голлівудська красуня Анджеліна Джолі, яка розповідала, що розлучення з Піттом підірвало її здоров'я, поміняла свій імідж. Вона висвітлила темно-каштанове волосся та зробила модну об’ємну стрижку.

Джолі продемонструвала новий hair-образ, виходячи з магазину свого модного бренду Atelier Jolie в Нью-Йорку. У Vogue запевняють, що зачіски з освітленими кінчиками, як у Анджеліни Джолі, будуть головним трендом навесні цього року.

А раніше Джолі розповідала, що продовжує експерименти зі стилем та знову хоче навчитися бути м’якою та жіночною.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі поміняла зачіску

"Звучить дивно, але я думала, що штани і черевики надають мені більш "жорсткого" вигляду, роблять мене сильнішою. Але чи була я достатньо сильною, щоб бути м’якою? У той час ні. Я почувалася вразливою. Тепер я ставлю собі запитання, чи знаю я, який у мене стиль? Адже я все ще в процесі розуміння, хто я в 48 років", — розповідала акторка.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Дженніфер Лопес продемонструвала трендовий хвіст. Знаменитість засвітилася на кількох ефектних кадрах.

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