48-летняя Анджелина Джоли поменяла цвет волос и поразила свежим видом (фото)

Джоли продолжает эксперименты со стилем

Голливудская красавица Анджелина Джоли, рассказывавшая, что развод с Питтом подорвал ее здоровье, поменяла свой имидж. Она осветила темно-каштановые волосы и сделала модную объемную стрижку.

Джоли продемонстрировала новый hair-образ, выходя из магазина своего модного бренда Atelier Jolie в Нью-Йорке. В Vogue уверяют, что прически с осветленными кончиками, как у Анджелины Джоли, будут главным трендом весной этого года.

А раньше Джоли рассказывала, что продолжает эксперименты со стилем и снова хочет научиться быть мягкой и женственной.

Анджелина Джоли поменяла прическу

"Звучит странно, но я думала, что брюки и ботинки придают мне более "жесткий" вид, делают меня сильнее. Но была ли я достаточно сильной, чтобы быть мягкой? В то время нет. Я чувствовала себя уязвимой. Теперь я ставлю себе вопрос, знаю ли я, какой у меня стиль? Ведь я все еще в процессе понимания, кто я в 48 лет", — рассказывала актриса.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Дженнифер Лопес продемонстрировала трендовый хвост. Знаменитость засветилась на нескольких эффектных кадрах.