Моложава Джессіка Честейн у розкішній синій сукні з’явилася на кінопремії Голлівуду (фото)

Образ акторки був настільки самодостатнім, що не потребував додаткових аксесуарів

46-річна Джессіка Честейн, яка показувала, як стильно носить рожевий костюм, зачарувала усіх присутніх, коли вийшла на червону доріжку церемонії вручення нагород Film Independent Spirit Awards 2024. Акторка одягла яскраво-синю сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Довга сукня мала безліч вишуканих листочків. Образ був настільки самодостатнім, що не потребував додаткових аксесуарів.

Джессіка Честейн в синьому. Фото Getty Images

Джессіка була практично без макіяжу, а руде довге волосся, яке знаменитість розпустила вільними хвилями, надало їй ще більшої краси.

Додамо, що в березні у прокат вийде фільм "Материнський інстинкт", в якому чудово зіграла Джессіка Честейн. Фільм є англомовною адаптацією світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Абел. Сценарій проєкту, вперше представленого на міжнародному кінофестивалі у Торонто, був адаптований Сарою Конрадт, яку за цю роботу авторитетне видання Variety внесло до списку сценаристів "за якими потрібно слідкувати".

Раніше "Телеграф" писав, що Енн Гетевей з кокетливим чубчиком захопила свіжим виглядом на кінопремії в Каліфорнії. Голлівудська красуня вигуляла стильний образ.