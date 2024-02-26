Моложавая Джессика Честейн в роскошном синем платье появилась на кинопремии Голливуда (фото)

Образ актрисы был настолько самодостаточным, что не нуждался в дополнительных аксессуарах

46-летняя Джессика Честейн, которая показывала, как стильно носит розовый костюм, очаровала всех присутствующих, когда вышла на красную дорожку церемонии вручения наград Film Independent Spirit Awards 2024. Актриса одела ярко-синее платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру.

Длинное платье имело множество изысканных листочков. Образ был настолько самодостаточным, что не нуждался в дополнительных аксессуарах.

Джессика Честейн в синем. Фото Getty Images

Джессика была практически без макияжа, а рыжие длинные волосы, которые знаменитость распустила свободными волнами, придавали ей еще большей красоты.

Добавим, что в марте в прокат выйдет фильм "Материнский инстинкт", в котором отлично сыграла Джессика Честейн. Фильм является англоязычной адаптацией мирового бестселлера бельгийской писательницы Барбары Абел. Сценарий проекта, впервые представленного на международном кинофестивале в Торонто, был адаптирован Сарой Конрадт, которую за эту работу авторитетное издание Variety внесло в список сценаристов "за которыми нужно следить".

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