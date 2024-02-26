Джамала знялася у документальному фільмі "Пісні Свободи" (фото)

У кожному кадрі нового фільму "Пісні Свободи" розповідається про те, що переживають українці вже два роки

Українська співачка Джамала, яка нещодавно показала рідкісну світлину з мамою, розповіла про світову прем'єру документального фільму "Пісні Свободи". У стрічці, знятій за ініціативи "Голосу Америки", розповідається про Джамалу та війну в Україні.

До картини увійшли кадри з особистого архіву української співачки, зафіксовані у перші дні великої війни на її телефон. На сторінці в Instagram виклала кілька кадрів.

Джамала з дітьми

Фільм "Джамала: Пісні Свободи" містить сцени, зняті безпосередньо журналістами американської служби відео в Україні у таких містах, як Буча, Ірпінь та Київ. Журналісти вирушають за межі України, де вона виступає на світових майданчиках, збирає кошти на допомогу Україні та розповідає світові про свою Батьківщину.

"Пісні Свободи"

"Це документальне кіно за ініціативою "Голосу Америки" не про мене, воно про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже два роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення Росії про ці два роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Фільм – про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу. Кожен з нас, на своєму місці, намагається робити все залежне, щоб пришвидшити нашу перемогу. Донатимо, збираємо кошти, волонтеримо, рятуємо, відбудовуємо, захищаємо і ми обов'язково переможемо!", — уточнила Джамала.

Відомо, що англомовна версія фільму "Джамала: Пісні Свободи" доступна на платформах "Голос Америки".

Раніше "Телеграф" писав, що Джамала чекає на поповнення. Українська співачка Джамала чекає на третю дитину.