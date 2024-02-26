Джамала снялась в документальном фильме "Пісні Свободи" (фото)

В каждом кадре нового фильма "Пісні Свободи" рассказывается о том, что переживают украинцы уже два года.

Украинская певица Джамала, недавно показавшая редкую фотографию с мамой, рассказала о мировой премьере документального фильма "Пісні Свободи". В ленте, снятой по инициативе "Голоса Америки", рассказывается о Джамале и войне в Украине.

В картину вошли кадры из личного архива украинской певицы, зафиксированные в первые дни войны на ее телефон. На странице в Instagram выложила несколько кадров.

Джамала с детьми

Фильм "Джамала: Пісні Свободи" содержит сцены, снятые непосредственно журналистами американской службы видео в Украине в таких городах как Буча, Ирпень и Киев. Журналисты отправляются за пределы Украины, где она выступает на мировых площадках, собирает средства на помощь Украине и рассказывает миру о своей Родине.

"Пісні Свободи"

"Это документальное кино по инициативе "Голоса Америки" не обо мне, оно о каждом из нас. В каждом кадре этого фильма то, что переживают украинцы уже два года. Здесь, об истории с начала полномасштабного вторжения России, о двух годах потерь, боли, страданий, ожиданий и неопределенности. Фильм – о нашей отчаянной борьбе за свою свободу. Каждый из нас, на своем месте, пытается делать все, чтобы ускорить нашу победу. Донатим, собираем средства, волонтерим, спасаем, восстанавливаем, защищаем и мы обязательно победим!", — уточнила Джамала.

Известно, что англоязычная версия фильма "Джамала: Пісні Свободи" доступна на платформах "Голос Америки".

Ранее "Телеграф" писал, что Джамала ждет пополнения. Украинская певица ждет третьего ребенка.